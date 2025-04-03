Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Россию ввезли рекордное количество гастарбайтеров высокого класса

В России в 2024 году выдали 38 тысяч документов иностранцам с высокой квалификацией. Это рекордное количество в сравнении с 2023 годом, сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу МВД.

Среди приезжих специалистов — медики, инженеры, IT-специалисты.

В России в 2024 году выдали 38 тысяч документов иностранцам с высокой квалификацией. Это рекордное количество в сравнении с 2023 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В 2024 году в России выдали 38 тысяч разрешений на работу высококвалифицированным специалистам — в полтора раза больше, чем в 2023», — заявили «Известиям» в пресс-службе МВД. Речь идет о медиках, IT-специалистах, инженерах, отмечают эксперты.

Вместе с тем, на 100 тысяч сократилось количество выданных патентов, которые в основном выдаются мигрантам из стран ближнего зарубежья для выполнения физической работы. Несмотря на это, общее число данных разрешений остается значительным и составляет два миллиона.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России был побит рекорд по числу заездов мигрантов. По данным Росстата, их стало больше на 568,5 тысяч человек. В последний раз подобное количество фиксировалось в 1995 году.