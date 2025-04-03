Астрономы в Новосибирске впервые в РФ сняли похожий на комету хвост Меркурия

Как пояснил инженер обсерватории «Вега» НГУ, автора снимка Егора Коняева, механизм образования хвоста у Меркурия схож с принципом образования хвоста у комет. «Для данной планеты характерна тонкая и слабая атмосфера, которая состоит из гелия, натрия, водорода, калия и кислорода. У Меркурия слабая гравитация и слабое магнитное поле, поэтому атомы химических элементов, составляющих его атмосферу, из-за близости к Солнцу постоянно сносятся солнечным ветром. Поэтому образуется кометоподобный натриевый хвост Меркурия, он называется натриевым, поскольку ярче всего виден именно в линии натрия — на длине волны 589 нанометров», — приводит его слова пресс-служба.