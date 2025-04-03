Астрономы в Новосибирске впервые в РФ сняли похожий на комету хвост Меркурия

НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Астрономы Новосибирского госуниверситета (НГУ) первыми в России смогли запечатлеть похожий на комету натриевый хвост Меркурия, который был открыт в начале XXI века. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Астрономам обсерватории “Вега” НГУ удалось зафиксировать достаточно редкое астрономическое явление — кометоподобный натриевый хвост Меркурия», — рассказали в вузе, добавив, что он является первым в стране.
Хвост был открыт астрономами в 2001 году. На данный момент во всем мире сделано не больше пары десятков подобных снимков, отметили в пресс-службе. По оценкам астрономов НГУ, на фотографии длина хвоста составляет около 150 тыс. км. В следующий раз благоприятные условия для наблюдения натриевого хвоста Меркурия в наших широтах произойдут весной 2027 года.
Фотография была сделана с применением специального фильтра. Это необходимо для выделения полосы спектра, в которой хвост имеет наибольшую яркость. «Сложность съемки хвоста Меркурия заключается в том, что необходимо сочетание сразу нескольких факторов -достижение Меркурием максимальной радиальной скорости относительно Солнца, значительное угловое удаление Меркурия от Солнца (элонгация) и подходящие метеоусловия», — добавили в вузе.
Как пояснил инженер обсерватории «Вега» НГУ, автора снимка Егора Коняева, механизм образования хвоста у Меркурия схож с принципом образования хвоста у комет. «Для данной планеты характерна тонкая и слабая атмосфера, которая состоит из гелия, натрия, водорода, калия и кислорода. У Меркурия слабая гравитация и слабое магнитное поле, поэтому атомы химических элементов, составляющих его атмосферу, из-за близости к Солнцу постоянно сносятся солнечным ветром. Поэтому образуется кометоподобный натриевый хвост Меркурия, он называется натриевым, поскольку ярче всего виден именно в линии натрия — на длине волны 589 нанометров», — приводит его слова пресс-служба.