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Поезд Астана — Алматы изменит маршрут: подорожают ли билеты

Стало известно, подорожают ли билеты после того, как изменятся маршруты поездов «Тальго» Астана — Алматы, подробнее — на Tengri Travel.

Источник: Tengrinews

Ранее детали сообщили сообщили в компании «Пассажирские перевозки». Изменения коснутся маршрутов движения поездов «Тальго» № 4/3 и № 10/9, курсирующих между Астаной и Алматы.

С апреля 2025 года указанные поезда будут следовать по прямому маршруту без заезда на станцию Шу.

сообщили нам в компании

В пресс-службе КТЖ уточнили цели и причины изменения маршрута:

  • сокращение времени в пути на 1 час;
  • оптимизация маршрута для удобства пассажиров;
  • низкий пассажиропоток на станции Шу.

Кроме того, там ответили, стоит ли ждать подорожания билетов с учетом изменений.

Сокращение времени в пути не повлияет на стоимость билетов.

пообещали нам в компании

Поезда между Астаной и Шу:

№ 72/71 Астана — Шымкент;

№ 86/85 Астана — Шымкент;

Поезда между Шу и Алматы:

№ ½ Ташкент — Алматы;

№ 11/12 Шымкент — Алматы;

№ 25/26 Шымкент — Алматы;

№ 27/28 Орал — Алматы.