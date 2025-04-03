Поезд Астана — Алматы изменит маршрут: подорожают ли билеты

Ранее детали сообщили сообщили в компании «Пассажирские перевозки». Изменения коснутся маршрутов движения поездов «Тальго» № 4/3 и № 10/9, курсирующих между Астаной и Алматы.
С апреля 2025 года указанные поезда будут следовать по прямому маршруту без заезда на станцию Шу.
В пресс-службе КТЖ уточнили цели и причины изменения маршрута:
- сокращение времени в пути на 1 час;
- оптимизация маршрута для удобства пассажиров;
- низкий пассажиропоток на станции Шу.
Кроме того, там ответили, стоит ли ждать подорожания билетов с учетом изменений.
Сокращение времени в пути не повлияет на стоимость билетов.
Поезда между Астаной и Шу:
№ 72/71 Астана — Шымкент;
№ 86/85 Астана — Шымкент;
Поезда между Шу и Алматы:
№ ½ Ташкент — Алматы;
№ 11/12 Шымкент — Алматы;
№ 25/26 Шымкент — Алматы;
№ 27/28 Орал — Алматы.