Госдума одобрила в первом чтении новые меры борьбы с антироссийской деятельностью

Сообщается, что один из законопроектов расширяет перечень оснований для включения в реестр иноагентов. Туда добавляется содействие исполнению направленных против безопасности России решений международных организаций, куда не входит РФ и вовлечение других людей в сбор сведений о военно-технической деятельности. Второй законопроект расширяет перечень уголовных дел, рассмотрение которых может проходить в отсутствие обвиняемого. Теперь заочно могут судить, в частности, за распространение фейков или призывы к терроризму и экстремизму. Третий законопроект подразумевает ужесточение наказания за преступления антироссийской направленности.