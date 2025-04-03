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Госдума одобрила в первом чтении новые меры борьбы с антироссийской деятельностью

В Госдуме одобрили расширение списка оснований для признания иноагентами.

Источник: Комсомольская правда

Госдума одобрила в первом чтении три законопроекта, направленных на ужесточение законодательства об иноагентах, а также на усиление наказания за преступления антироссийской направленности. Об этом информирует сайт Госдумы.

Сообщается, что один из законопроектов расширяет перечень оснований для включения в реестр иноагентов. Туда добавляется содействие исполнению направленных против безопасности России решений международных организаций, куда не входит РФ и вовлечение других людей в сбор сведений о военно-технической деятельности. Второй законопроект расширяет перечень уголовных дел, рассмотрение которых может проходить в отсутствие обвиняемого. Теперь заочно могут судить, в частности, за распространение фейков или призывы к терроризму и экстремизму. Третий законопроект подразумевает ужесточение наказания за преступления антироссийской направленности.

Накануне в России были объявлены в розыск шестеро граждан, занимавшихся подрывной идеологической работой.

Напомним, около 40% иностранных агентов живут за границей. Поправки в закон об иноагентах расширят возможности для привлечения к ответственности лиц, находящихся за рубежом.