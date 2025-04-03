Пророчествам Жириновского начали верить большинство россиян

«Уровень доверия Жириновскому вырос. Однако количество тех, кто выражает симпатию политику практически не изменилось. В 2022 году хорошо к нему относились 63% россиян, а сейчас — 62%. Кроме того, после смерти люди воспринимают Жириновского как человека, которые предвидел конфликт с Западом и специальную военную операцию. Теперь россияне относятся к нему серьезней, как к провидцу», — отметил политолог Алексей Макаркин в разговоре с РБК.