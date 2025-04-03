В ряде регионов пересчитают платежи за электроэнергию в апреле

В субъектах РФ пересмотрели диапазоны дифференцированных тарифов для некоторых потребителей.
В 43-х регионах страны в апреле пересчитают платеж за электроэнергию за зимние месяцы. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов.
«Диапазоны дифференцированных тарифов на электроэнергию для некоторых потребителей на зиму пересмотрели в 43-х регионах России. На основании этого в апреле поставщики проведут перерасчет платежей за январь-февраль», — заявил ТАСС Магазинов.
От отметил, что данные субъекты РФ пересмотрели тарифы, с января введя сезонный коэффициент до 1,8. Объемы по диапазонам были пересмотрены в 43-х регионах как в большую, так и в меньшую стороны.
С начала 2025 года в регионах России введены дифференцированные ставки на потребление электроэнергии. Такая мера являлась необходимой для исключения из числа льготников тех физических лиц, которые не имеют права на получение электричества по сниженным тарифам. Цены на электроэнергию в частных домах России существенно возросли, увеличившись в 2,5−3 раза. Россияне сталкиваются с новыми тарифами ЖКХ, получая счета за электричество на сумму до 50 тысяч рублей в месяц.