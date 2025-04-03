В ряде регионов пересчитают платежи за электроэнергию в апреле

С начала 2025 года в регионах России введены дифференцированные ставки на потребление электроэнергии. Такая мера являлась необходимой для исключения из числа льготников тех физических лиц, которые не имеют права на получение электричества по сниженным тарифам. Цены на электроэнергию в частных домах России существенно возросли, увеличившись в 2,5−3 раза. Россияне сталкиваются с новыми тарифами ЖКХ, получая счета за электричество на сумму до 50 тысяч рублей в месяц.