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Илону Маску предрекли скорое уменьшение политической роли в США: вот что ответил миллиардер

Илон Маск назвал ложной информацию СМИ о своем скором уходе с поста в DOGE.

Источник: Комсомольская правда

Одиозный американский миллиардер, основатель компании Space X, владелец соцети Х, а с недавнего времени еще и куратор ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о своей грядущей отставке с поста в американском правительстве. Бизнесмен назвал эту информацию не более чем «фейковыми новостями». Так он отреагировал на пост пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети.

Поводом для опровержений стала недавняя публикация в издании Politico. Газета утверждала: президент США Дональд Трамп якобы заявил приближенным, что уже в ближайшие недели политическая роль Илона Маска на американской арене снизится. Однако почти сразу эти слухи поспешили опровергнуть в самом Белом доме. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт в своем комментарии резко назвала публикацию «мусором».

«Маск прекратит работу на правительство в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет выполнена», — написала она.

Это подтвердил и сам Илон Маск.

«Да, это фейковые новости», — написал он.

Ранее стало известно, что в США разгорается конфликт между Маском и назначенными Трампом чиновниками. Более десятка агентств, включая Минюст, Госдеп и Пентагон, отказались выполнять требование Маска предоставить отчет о работе за неделю. В ответ миллиардер публично осудил сопротивление, пригрозив увольнениями за повторный отказ отвечать на его запросы.