Илону Маску предрекли скорое уменьшение политической роли в США: вот что ответил миллиардер

Одиозный американский миллиардер, основатель компании Space X, владелец соцети Х, а с недавнего времени еще и куратор ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о своей грядущей отставке с поста в американском правительстве. Бизнесмен назвал эту информацию не более чем «фейковыми новостями». Так он отреагировал на пост пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети.