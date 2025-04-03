Пик первой волны паводка в Петропавловске ждут 5−6 апреля

Сейчас на Сергеевском гидроузле наблюдается вторая волна (паводка — прим. ред.). В Петропавловске пик первой волны ожидается 5−6 апреля. Проведена эвакуация жителей с дачных массивов. На объездной дороге зафиксирован перелив, организовано круглосуточное дежурство. Сейчас в фокусе внимания — Заречный посёлок. Ситуация находится под контролем.
По его словам, восемь защитных дамб в Петропавловске и Кызылжарском районе усилены бетонными плитами и полипропиленовыми пологами, что позволит защитить населённые пункты.
Как сообщает пресс-служба правительства РК, вице-премьер Канат Бозумбаев посетил СКО с рабочей поездкой и осмотрел паводкоопасные зоны. В городе Сергеевка (район Шал Акына) он проверил состояние Сергеевского гидроузла, ключевого регулятора стока реки Есиль. С прошлого года здесь ведутся работы по укреплению, углублению дна и защите берегов от размыва.
Также вице-премьер проверил ситуацию в сёлах Николаевка, Покровка, Явленка, Большая Малышка, Соколовка, расположенных вдоль русла Есиля. В зоне риска по области — 116 населённых пунктов.
Кроме того, Канат Бозумбаев осмотрел мост в селе Новоникольское, восстановленные дамбы в сёлах Бесколь, Прибрежное, Тепличное, Петропавловский гидроузел и обводной канал в посёлке Заречный. Канал протяжённостью 3,7 км построен в этом году для сброса воды и снижения её уровня.
В Петропавловске Канат Бозумбаев проверил работы по укреплению дамбы по улице Ущева, защищающей микрорайон Подгора, и осмотрел строительство ограждающей дамбы у пруда-накопителя «Биопруд». Завершение работ запланировано на декабрь.
Также вице-премьер посетил дачные массивы и ситуационный центр при областном акимате.
Cообщалось, что из-за повышения уровня воды в реке Есиль возник перелив на участке автодороги «Обход города Петропавловск». В связи с этим его закрыли с 1 апреля.