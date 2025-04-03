Пик первой волны паводка в Петропавловске ждут 5−6 апреля

Кроме того, Канат Бозумбаев осмотрел мост в селе Новоникольское, восстановленные дамбы в сёлах Бесколь, Прибрежное, Тепличное, Петропавловский гидроузел и обводной канал в посёлке Заречный. Канал протяжённостью 3,7 км построен в этом году для сброса воды и снижения её уровня.