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Боуз: генсек НАТО Рютте ценит жизни американцев больше жизней украинцев

Боуз назвал Рютте «несостоявшимся политиком» и «глобалистской марионеткой».

Источник: Аргументы и факты

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте выражает соболезнования в связи с гибелью солдат США, однако не говорит об украинцах, отметил журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он назвал Рютте «несостоявшимся политиком» и «глобалистской марионеткой».

«Несостоявшийся голландский политик, глобалистская марионетка и никем не избранный глава НАТО говорит о четырёх погибших американских солдатах, которые загнали свою машину в болото», — написал он, пост обнародован в соцсети X*.

Боуз добавил, что генсеку НАТО нечего сказать об украинцах, погибших в ходе конфликта. Он подчеркнул, что именно Североатлантический альянс помог разжечь конфликт на Украине.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель четырёх американских военных в ходе манёвров на болоте в Литве.

Ранее сообщалось, что Боуз высмеял подписание заявки на вступление Украины в Североатлантический альянс.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.