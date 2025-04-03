Обошли систему безопасности: неизвестные похитили пятерых чемпионов голубиных гонок

Кадры видеонаблюдения подтвердили, что гончие птицы были украдены неизвестными в масках, а после помещены в темные сумки. Ван Гавер, хоть и был расстроен, принялся устанавливать лучшую систему безопасности для своих птиц. Камеры, замки, датчики, живые изгороди и лазеры — все это сделало его сад похожим на тюрьму, печально отмечает пострадавший.