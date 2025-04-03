Обошли систему безопасности: неизвестные похитили пятерых чемпионов голубиных гонок

В Бельгии неизвестные украли пять гоночных птиц, чья стоимость составляет более 800 тысяч долларов (или более 68 млн рублей). Как пишет издание Daily Mail, вольер чемпиона голубиных гонок Тома Ван Гавера был разгромлен в ноябре 2024 года.
Кадры видеонаблюдения подтвердили, что гончие птицы были украдены неизвестными в масках, а после помещены в темные сумки. Ван Гавер, хоть и был расстроен, принялся устанавливать лучшую систему безопасности для своих птиц. Камеры, замки, датчики, живые изгороди и лазеры — все это сделало его сад похожим на тюрьму, печально отмечает пострадавший.
Кадры видеонаблюдения подтвердили, что гончие птицы были украдены.
«Не проходит и недели без кражи (голубей). Проблема существовала всегда… но в прошлом году она взорвалась», — рассказывает глава Бельгийской федерации голубиных гонок Паскаль Боденжен.
Отметим, что Бельгия — одна из родин голубиного спорта. Только в период с октября 2024 года по середину февраля 2025 года произошло 15 краж, в которых без вести пропало около 500 птиц. Предположительно, воры крадут именно победителей чемпионатов, чтобы потом успешно развести целое потомство.
Как KP.RU писал ранее, в феврале из музея в муниципалитете Триньяк в Луаре-Атлантике, Франция, неизвестные украли коллекцию 517 натурализованных чучел птиц. Кому они их продали непонятно.