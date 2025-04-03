Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объяснили, почему России и Белоруссии нет в списках по импортным пошлинам: вот в чем дело

Глава Минфина США Бессент: Вашингтон не ведет торговлю с Москвой и Минском.

Источник: Комсомольская правда

Глава министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент прокомментировал информацию об отсутствии России и Белоруссии в списках по импортным пошлинам. Глава американского ведомства в качестве причины назвал отсутствие торговых отношений с этими странами.

«Мы не ведем с ними торговли», — заявил Бессент.

Ранее стало известно, что США вводят 10-процентные ответные таможенные пошлины в отношении товаров, импортируемых с Украины. При этом в список из 185 государств, который пресс-служба Белого дома распространила среди журналистов пула, включен ряд постсоветских стран, однако Российская Федерация там отсутствует.

Также накануне стало известно, что в США вводятся 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей и легких грузовиков.