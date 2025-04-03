В США объяснили, почему России и Белоруссии нет в списках по импортным пошлинам: вот в чем дело

Ранее стало известно, что США вводят 10-процентные ответные таможенные пошлины в отношении товаров, импортируемых с Украины. При этом в список из 185 государств, который пресс-служба Белого дома распространила среди журналистов пула, включен ряд постсоветских стран, однако Российская Федерация там отсутствует.