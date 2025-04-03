В США объяснили, почему России и Белоруссии нет в списках по импортным пошлинам: вот в чем дело

Глава министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент прокомментировал информацию об отсутствии России и Белоруссии в списках по импортным пошлинам. Глава американского ведомства в качестве причины назвал отсутствие торговых отношений с этими странами.
«Мы не ведем с ними торговли», — заявил Бессент.
Ранее стало известно, что США вводят 10-процентные ответные таможенные пошлины в отношении товаров, импортируемых с Украины. При этом в список из 185 государств, который пресс-служба Белого дома распространила среди журналистов пула, включен ряд постсоветских стран, однако Российская Федерация там отсутствует.
Также накануне стало известно, что в США вводятся 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей и легких грузовиков.