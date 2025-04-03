«Мне отказали»: почему мамы из Владивостока не могут записать детей в школы

«Мне отказали, так как временная прописка заканчивается 29.09, надо, чтобы еще полгода минимум действовала после сентября», — рассказала одна из мам из Владивостока в телеграм-канале «Мама папа я».
Дело в том, что заявления с 1 апреля школы принимают как от тех, кто имеет прописку в районе школы, так и от тех, кто предоставит временную регистрацию по адресу. И эта регистрация, как узнали родители в день подачи заявления, должна заканчиваться не позднее чем через полгода после 1 сентября.
Еще одна трудность, с которой столкнулись родители во Владивостоке при оформлении детей в первые классы, — невозможность вовремя и быстро сделать ребенку прописку. Оказалось, что без проставленного штампа о гражданстве ребенка в свидетельстве о рождении профильные органы отказывают в оформлении документов, в том числе невозможно прописать ребенка в квартире. А без прописки в первой волне (до середины лета) подать документы в школу невозможно.
Одной из мам, которая делилась своим опытом в комментариях, повезло — «Госуслуги» отклонили ее заявление о зачислении ребенка в первый класс, но после звонка в школу все решилось — пригласили приходить с оригиналами документов и писать заявление. Оказалось, что во время подачи заявления через «Госуслуги» система «подтянула» не ту дату временной регистрации — новая у ребенка закончится только в январе 2026 года. В школе вошли в положение и пригласили семью подать документы.
Многие родители, которые в этом году записывали детей в школу, столкнулись с одной и той же проблемой — отказ на «Госуслугах». Но, как позже выяснилось, большинство этих ситуаций — не проблема на стороне школы или системы: родители слишком поторопились и отправили заявление раньше времени начала приема документов и потому получили отказ. Те, кто отправил заявления после 9 часов утра 1 апреля, уже получили приглашения прийти в школы с документами.
Напомним, в этом году запись детей в первые классы ведется в два этапа. В первый, который продлится до 30 июня, принимают только заявления от тех, кто зарегистрирован на закрепленной территории, а также от льготников. Второй этап продлится с 6 июля по 5 сентября — заявления будут принимать от всех остальных, если в школе останутся места.
Изменились в этом году правила приема в российские школы детей иностранных граждан. Их зачислят в общеобразовательные школы только в случае успешного прохождения тестирования. Для будущих первоклассников подготовили устные вопросы, которые покажут уровень владения русским языком — допустимо будет совершить только одну ошибку.