«Мне отказали»: почему мамы из Владивостока не могут записать детей в школы

Многие родители, которые в этом году записывали детей в школу, столкнулись с одной и той же проблемой — отказ на «Госуслугах». Но, как позже выяснилось, большинство этих ситуаций — не проблема на стороне школы или системы: родители слишком поторопились и отправили заявление раньше времени начала приема документов и потому получили отказ. Те, кто отправил заявления после 9 часов утра 1 апреля, уже получили приглашения прийти в школы с документами.