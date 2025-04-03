В ГД собрались на 250% ужесточить штрафы за грязные квартиры

«Законопроектом предлагается увеличить размер ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта на 250%», — указано в пояснительной записке к законопроекту, который есть у РИА Новости. Поддержку инициативе выразил Роспотребнадзор, указав, что текущие штрафы не менялись с 2008 года.