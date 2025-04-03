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Юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае

Юрист Рыбакова: за выход на работу в майские праздники могут заплатить больше.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Повышенную оплату труда могут получить россияне, вышедшие на работу в майские праздники, рассказала агентству «Прайм» заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.

В текущем году по производственному календарю праздничные выходные в мае в общей сложности продлятся 8 дней — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Как правило, в эти дни отдыхают те, кто работает по пятидневному графику.

«Сотрудники непрерывно действующих организаций, где трудятся по графику сменности, работают в праздники, если у них выпадает смена. При этом труд оплачивается в повышенном размере. Соответственно, зарплата за май у них будет больше», — пояснила эксперт.

Согласно статье 153 Трудового кодекса, работа в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивается сдельщикам не менее чем по двойным расценкам. Тех, кто работает по пятидневному графику, могут привлечь к работе в праздники лишь с их согласия, а оплата зависит от времени работы.

По желанию работник может взять отгул вместо двойной оплаты за работу в праздники в любое удобное время, заключила Рыбакова.