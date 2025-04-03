Юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае

Согласно статье 153 Трудового кодекса, работа в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивается сдельщикам не менее чем по двойным расценкам. Тех, кто работает по пятидневному графику, могут привлечь к работе в праздники лишь с их согласия, а оплата зависит от времени работы.