NASA: астероид 2024 YR4, летящий к Земле, может столкнуться с Луной

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной с вероятностью до 3,8 процента, информирует NASA.
Столкновение может произойти в декабре 2032 года.
«Эксперты Центра исследований околоземных объектов NASA обновили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года … до 3,8 процента», — говорится в сообщении космического агентства Соединённых Штатов.
Кроме того, в NASA рассказали, что диаметр астероида составляет 53−67 метров. Эти данные получены с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».
Астероид 2024 YR4 был открыт в декабре 2024 года. Его зафиксировали специалисты обсерватории ATLAS, которая расположена в Чили. По первоначальной информации, диаметр небесного тела составлял около 70 метров.
Учёные не исключали, что астероид может столкнуться с Землёй. NASA снизило вероятность столкновения в десять раз.
Ранее сообщалось, что на Земле пойдёт метеоритный дождь после столкновения с Луной астероида YR4.