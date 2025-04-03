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NASA: астероид 2024 YR4, летящий к Земле, может столкнуться с Луной

Столкновение может произойти в декабре 2032 года.

Источник: Аргументы и факты

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной с вероятностью до 3,8 процента, информирует NASA.

Столкновение может произойти в декабре 2032 года.

«Эксперты Центра исследований околоземных объектов NASA обновили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года … до 3,8 процента», — говорится в сообщении космического агентства Соединённых Штатов.

Кроме того, в NASA рассказали, что диаметр астероида составляет 53−67 метров. Эти данные получены с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

Астероид 2024 YR4 был открыт в декабре 2024 года. Его зафиксировали специалисты обсерватории ATLAS, которая расположена в Чили. По первоначальной информации, диаметр небесного тела составлял около 70 метров.

Учёные не исключали, что астероид может столкнуться с Землёй. NASA снизило вероятность столкновения в десять раз.

Ранее сообщалось, что на Земле пойдёт метеоритный дождь после столкновения с Луной астероида YR4.