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Врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина

Врач Сухорукова: фасоль снижает уровень холестерина и способствует похудению.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Фасоль хорошо насыщает, ускоряет метаболизм, снижает уровень холестерина, способствует расщеплению жиров и похудению», — сказала Сухорукова.

Бобы содержат большое количество витаминов и минералов, а также являются источником постного белка, который способен заменить мясо и рыбу.

Кроме того, в фасоли очень много клетчатки, благотворно сказывающейся на работе кишечника. Из-за низкого гликемического индекса фасоль можно употреблять на обед и ужин.