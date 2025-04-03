Врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«Фасоль хорошо насыщает, ускоряет метаболизм, снижает уровень холестерина, способствует расщеплению жиров и похудению», — сказала Сухорукова.
Бобы содержат большое количество витаминов и минералов, а также являются источником постного белка, который способен заменить мясо и рыбу.
Кроме того, в фасоли очень много клетчатки, благотворно сказывающейся на работе кишечника. Из-за низкого гликемического индекса фасоль можно употреблять на обед и ужин.