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До 24 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 3 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте — будет тепло. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 88% 762 мм рт. ст. +15°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность, но осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до −2 градусов. Скорость ветра — 9,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет облачно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.