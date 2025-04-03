До 24 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность, но осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до −2 градусов. Скорость ветра — 9,9 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет облачно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.