В Красноярском крае потушили 15 пожаров за сутки

В поселке Сухая Балка Емельяновского района пламя уничтожило баню. Оно разгорелось на площади 30 квадратных метров, пока топящуюся печь оставили без присмотра. Скорее всего, она перекалилась или воспламенились вещи, неосторожно оставленные вблизи нее. Очевидцы вызвали МЧС. На место происшествия приехали семь пожарных с двумя единицами техники. Они быстро справились с огнем.