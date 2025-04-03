В Красноярском крае потушили 15 пожаров за сутки

В Красноярском крае произошли 15 пожаров за сутки. Причинами серьезных происшествий стали нарушения пожарной безопасности при топке печей и короткое замыкание электропроводки.
Из-за последней 2 апреля осталась без крыши над головой семья в городе Назарово. К счастью, хозяева жилища не пострадали. Огонь охватил 60 квадратных метров. Справиться с ним удалось с помощью подвозной воды. На тушение возгорания отправили девять сотрудников МЧС с тремя спецмашинами.
В поселке Сухая Балка Емельяновского района пламя уничтожило баню. Оно разгорелось на площади 30 квадратных метров, пока топящуюся печь оставили без присмотра. Скорее всего, она перекалилась или воспламенились вещи, неосторожно оставленные вблизи нее. Очевидцы вызвали МЧС. На место происшествия приехали семь пожарных с двумя единицами техники. Они быстро справились с огнем.