Хабаровчане теперь могут управлять своими сим-картами через «Госуслуги»

Напомним, что ранее для противодействия злоумышленникам, которые использовали сим-карты для массовых обзвонов, на уровне государства были введены ограничения на количество телефонных номеров, зарегистрированных на одного человека — они начнут действовать с 1 ноября 2025 года. Так, для граждан России — не более 20, а для иностранцев — не больше 10. При превышении лимита обслуживание по всем номерам будет приостановлено.