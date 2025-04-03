Хабаровчане теперь могут управлять своими сим-картами через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» заработал новый сервис «Сим-карты», с помощью которого любой пользователь сможет узнать обо всех телекоммуникационных чипах, оформленных на его имя. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», новую функцию запустили в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
Главная цель сервиса — уменьшение количества преступлений с использованием незаконно оформленных номеров. Теперь через «Госуслуги» жители страны смогут убедиться, что на них не оформлены «серые» сим-карты, а если такие будут обнаружены — оперативно отключить, чтобы избежать проблем с законом. Для этого необходимо подать соответствующее заявление оператору связи там же на портале.
Напомним, что ранее для противодействия злоумышленникам, которые использовали сим-карты для массовых обзвонов, на уровне государства были введены ограничения на количество телефонных номеров, зарегистрированных на одного человека — они начнут действовать с 1 ноября 2025 года. Так, для граждан России — не более 20, а для иностранцев — не больше 10. При превышении лимита обслуживание по всем номерам будет приостановлено.