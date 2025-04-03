Ржавой водой в Дальнереченске займется прокуратура

В Дальнереченске после жалоб местных жителей на ненадлежащее качество воды прокуратура начала проверку вместе со специалистами Роспотребнадзора. Эксперты уже отобрали пробы для исследования.
«Проверка инициирована из-за предоставления жителям городского округа воды, которая по внешнему виду явно не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве добавили, что эксперты Роспотребнадзора уже отобрали пробы воды для анализа. После исследования прокуратура оценит деятельность ресурсоснабжающей компании и органов местного самоуправления, а также проконтролирует устранение нарушений и перерасчёт платы за ненадлежащую коммунальную услугу.
Напомним, что ранее этой ситуацией заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин.