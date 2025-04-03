Ржавой водой в Дальнереченске займется прокуратура

В ведомстве добавили, что эксперты Роспотребнадзора уже отобрали пробы воды для анализа. После исследования прокуратура оценит деятельность ресурсоснабжающей компании и органов местного самоуправления, а также проконтролирует устранение нарушений и перерасчёт платы за ненадлежащую коммунальную услугу.