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Ржавой водой в Дальнереченске займется прокуратура

Прокуратура начала проверку после жалоб приморцев на качество воды.

Источник: Комсомольская правда

В Дальнереченске после жалоб местных жителей на ненадлежащее качество воды прокуратура начала проверку вместе со специалистами Роспотребнадзора. Эксперты уже отобрали пробы для исследования.

«Проверка инициирована из-за предоставления жителям городского округа воды, которая по внешнему виду явно не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что эксперты Роспотребнадзора уже отобрали пробы воды для анализа. После исследования прокуратура оценит деятельность ресурсоснабжающей компании и органов местного самоуправления, а также проконтролирует устранение нарушений и перерасчёт платы за ненадлежащую коммунальную услугу.

Напомним, что ранее этой ситуацией заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин.