В Усть-Каменогорске родился малыш-богатырь

Как сообщили в родильном отделении, всю беременность 30-летнюю Айнур Ангибаеву наблюдали специалисты женской консультации и акушеры-гинекологи. Роды прошли с помощью кесарева сечения.
Это второй ребенок Айнур. Первенца она родила в 2022 году, и он тоже был крупным — 5 килограммов 58 граммов. Такие случаи требуют особого внимания и высокой квалификации медиков. Благодаря слаженной работе врачей и силе духа матери всё прошло благополучно.
Состояние матери и малыша стабильное, они чувствуют себя хорошо.
Огромная благодарность всем медицинским работникам. На свет появился здоровый, крепкий мальчик. Моему счастью нет предела.