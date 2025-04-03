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В Усть-Каменогорске родился малыш-богатырь

В Центре матери и ребенка в Усть-Каменогорске на свет появился мальчик весом 5 килограммов 35 граммов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: pixabay

Как сообщили в родильном отделении, всю беременность 30-летнюю Айнур Ангибаеву наблюдали специалисты женской консультации и акушеры-гинекологи. Роды прошли с помощью кесарева сечения.

Это второй ребенок Айнур. Первенца она родила в 2022 году, и он тоже был крупным — 5 килограммов 58 граммов. Такие случаи требуют особого внимания и высокой квалификации медиков. Благодаря слаженной работе врачей и силе духа матери всё прошло благополучно.

рассказала заведующая родильным отделением Салтанат Серикканкызы

Состояние матери и малыша стабильное, они чувствуют себя хорошо.

Огромная благодарность всем медицинским работникам. На свет появился здоровый, крепкий мальчик. Моему счастью нет предела.

поделилась эмоциями Айнур Ангибаева