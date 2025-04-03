В Усть-Каменогорске родился малыш-богатырь

Это второй ребенок Айнур. Первенца она родила в 2022 году, и он тоже был крупным — 5 килограммов 58 граммов. Такие случаи требуют особого внимания и высокой квалификации медиков. Благодаря слаженной работе врачей и силе духа матери всё прошло благополучно.