«Тотальный диктант» пройдет в Хабаровске 5 апреля

«Мы рады возобновить традицию проведения “Тотального диктанта” в нашем университете. Это отличная возможность для всех желающих проверить свои знания русского языка и пообщаться с единомышленниками. Мы надеемся, что наше мероприятие привлечет внимание к важности грамотной речи и письма», — сказала организатор события Ольга Горелова.