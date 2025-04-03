«Тотальный диктант» пройдет в Хабаровске 5 апреля

Тихоокеанский государственный университет приглашает жителей Хабаровска на «Тотальный диктант». Образовательная акция состоится 5 апреля в 15:00. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Диктант пройдет в аудиториях 429 и 436 корпуса ТОГУ по адресу Тихоокеанская, 134. Регистрация начнется в 14:30, при себе нужно иметь паспорт. Текст продиктуют студент-филолог и лауреат конкурса сценической речи, а проверкой займутся преподаватели высшей школы русской филологии.
«Мы рады возобновить традицию проведения “Тотального диктанта” в нашем университете. Это отличная возможность для всех желающих проверить свои знания русского языка и пообщаться с единомышленниками. Мы надеемся, что наше мероприятие привлечет внимание к важности грамотной речи и письма», — сказала организатор события Ольга Горелова.
В этом году ТОГУ станет единственной площадкой в Хабаровске для очного написания диктанта. Зарегистрироваться можно по ссылке.