Мигранты украли сейф с 4 млн рублей в Уссурийске: подробности дерзкого преступления

Молодые люди решили разбогатеть за один вечер и устроили настоящее шоу в оптовой базе в Уссурийске.
Жертвой преступников стал местный индивидуальный предприниматель, на деньги которого нацелились иностранцы. Сценарий ограбления был продуман до мелочей. В темноте ночи двое мужчин в медицинских масках, вооруженные монтировкой, взломали навесной замок, проникли в складское помещение и выволокли сейф с 4 миллионами рублей внутри. А их подельник уже ждал их в припаркованном автомобиле.
Действия преступников не остались незамеченными — камеры видеонаблюдения зафиксировали их дерзкий выход на дело. Не успели они насладиться плодами своего преступления, как полицейские начали активные поиски.
«Благодаря слаженной работе правоохранительных органов, один из подозреваемых был задержан прямо в аэропорту, когда пытался покинуть страну. Два других соучастника тоже были пойманы и доставлены в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе полиции.
В ходе обыска по месту проживания задержанных было найдено около 1,5 миллионов рублей из похищенных средств. Остальные деньги уже были потрачены на личные нужды. А сам сейф, который преступники выбросили после вскрытия, был найден в мусорном баке.
На данный момент следственное подразделение отдела МВД России по Уссурийску возбудило уголовное дело.