Мигранты украли сейф с 4 млн рублей в Уссурийске: подробности дерзкого преступления

Жертвой преступников стал местный индивидуальный предприниматель, на деньги которого нацелились иностранцы. Сценарий ограбления был продуман до мелочей. В темноте ночи двое мужчин в медицинских масках, вооруженные монтировкой, взломали навесной замок, проникли в складское помещение и выволокли сейф с 4 миллионами рублей внутри. А их подельник уже ждал их в припаркованном автомобиле.