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Против экс-сотрудников Минобороны рассмотрят уголовное дело в особом порядке

Уголовное дело экс-сотрудников Минобороны Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в получении взяток на сумму более 16 миллионов рублей, будет рассмотрено в особом порядке. Об этом говорится в постановлении суда.

Суд рассмотрит дело по упрощенной процедуре.

Уголовное дело экс-сотрудников Минобороны Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в получении взяток на сумму более 16 миллионов рублей, будет рассмотрено в особом порядке. Об этом говорится в постановлении суда.

«Настоящее уголовное дело в отношении обвиняемых Чекмазова и Фомина рассмотреть в особом порядке», — передает содержание постановления ТАСС. Отмечается, что суд постановил рассмотреть дело по упрощенной процедуре, что означает отсутствие оценки собранных доказательств в судебном заседании. Оба обвиняемых согласны с выдвинутыми им обвинениями.