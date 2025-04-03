Против экс-сотрудников Минобороны рассмотрят уголовное дело в особом порядке

Уголовное дело экс-сотрудников Минобороны Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в получении взяток на сумму более 16 миллионов рублей, будет рассмотрено в особом порядке. Об этом говорится в постановлении суда.