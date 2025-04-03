Овечкин оказался в двух шайбах от рекорда Гретцки. Видео

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Вашингтон Кэпиталз в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросил 892-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до двух голов. Об этом сообщает сайт НХЛ.