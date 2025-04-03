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Овечкин оказался в двух шайбах от рекорда Гретцки. Видео

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Вашингтон Кэпиталз в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросил 892-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до двух голов. Об этом сообщает сайт НХЛ.

Овечкин продолжает свое восхождение к вершине снайперского мастерства в НХЛ.

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросил 892-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до двух голов. Об этом сообщает сайт НХЛ.

«Овечкин забросил свою 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард сократив отставание от абсолютного рекорда легендарного Уэйна Гретцки до всего двух голов», — отмечает сайт НХЛ.

Овечкин может побить рекорд канадского хоккеиста Гретцки по голам уже 16 апреля. При этом по количеству сыгранных матчей российский хоккеист сравнялся с главным тренером команды «Каролина Харрикейнз» Родом Бриндамором.