Несколько массовых отключений света ликвидируют во Владивостоке — водителей предупреждают о неработающих светофорах

Сейчас прокуратура Первомайского района Владивостока разбирается с другим отключением света этой недели — во вторник, 1 апреля, в очередной раз случилась авария на подстанции «Загородная». В январе 2024 года на подстанции был пожар, который привёл к тотальному блэкауту с остановкой тепловых насосных станций, с тех пор на подстанции регулярно происходят аварийные отключения.