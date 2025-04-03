Несколько массовых отключений света ликвидируют во Владивостоке — водителей предупреждают о неработающих светофорах

Обесточены светофорные объекты на перекрёстках улиц Выселковой, Днепровской и Анны Щетининой; улиц Адмирала Горшкова и Анны Щетининой; улиц Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова; светофоры возле домов № 32 и № 36 по улице Адмирала Горшкова и возле дома № 30 по улице Анны Щетининой. Из-за неработающих светофоров движение по микрорайону существенно затруднено.
Также отсутствует электричество по 10 адресам: Адмирала Горшкова, 3, 26а, 34, 36, 38 и 40; Анны Щетининой, 21 и 39, а также на Русской, 73-б, 73-в, 73-д и 85-а.
Авария произошла на сетях АО «Оборонэнерго», ведутся восстановительные работы, срок окончания пока неизвестен.
Городской сервис отключений VL.ru также информирует о массовом отключении в пригороде Владивостока, нет света в садовых товариществах: «Ласточка», «Мичуринец», «Юбилейное», «Юбилейное-2», на улицах 5-й Ключ, 1-й Дачной, 5-й Восточной и по некоторым другим адресам в районе станции Весенней.
Сейчас прокуратура Первомайского района Владивостока разбирается с другим отключением света этой недели — во вторник, 1 апреля, в очередной раз случилась авария на подстанции «Загородная». В январе 2024 года на подстанции был пожар, который привёл к тотальному блэкауту с остановкой тепловых насосных станций, с тех пор на подстанции регулярно происходят аварийные отключения.