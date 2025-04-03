Ветеранов СВО хотят обеспечить бесплатным жильем

«Больше всего эта серьезная проблема актуальна для участников спецоперации, которые потеряли здоровье и пришли с фронта инвалидами первой группы», — заявил Миронов. Он также отметил, что государство имеет большой долг перед такими ветеранами, поскольку они исполнили свой долг перед страной, и теперь страна должна обеспечить им поддержку, включая предоставление жилья.