Ветеранов СВО хотят обеспечить бесплатным жильем

Депутаты Госдумы разработали новую меру поддержки ветеранов СВО.
Депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект, направленный на обеспечение жильем ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность первой группы. Инициаторами законопроекта выступили лидер партии и депутат Госдумы Сергей Миронов, а также председатель думской комиссии по жилищным правам граждан Галина Хованская.
По информации пресс-службы партии, предложение будет представлено к обсуждению в парламенте в ближайший четверг. «Положениями законопроекта предлагается предусмотреть особый порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, ставших инвалидами первой группы в ходе специальной военной операции», — сообщается в пояснительной записке. Информацию приводит «Прайм».
Сергей Миронов в разговоре подчеркнул, что после окончания активной фазы лечения и реабилитации, многим ветеранам необходимо длительное восстановление в домашних условиях. Однако, из-за ограниченных жилищных условий, многие из них не имеют возможности адекватно это сделать.
«Больше всего эта серьезная проблема актуальна для участников спецоперации, которые потеряли здоровье и пришли с фронта инвалидами первой группы», — заявил Миронов. Он также отметил, что государство имеет большой долг перед такими ветеранами, поскольку они исполнили свой долг перед страной, и теперь страна должна обеспечить им поддержку, включая предоставление жилья.