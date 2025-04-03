НАСА: угрожавший Земле астероид опасен столкновением с Луной

Диаметр астероида составляет 53−67 метров.
Американское космическое агентство НАСА повысило оценку вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году. Теперь этот показатель составляет 3,8 процента. Такая информация была озвучена представителями Центра исследований околоземных объектов НАСА.
«Эксперты Центра исследований околоземных объектов НАСА обновили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года. Она составила до 3,8%», — сообщило агенство. Вероятность значительное выросла по сравнению с предыдущей оценкой, которая составляла 1,7%.
НАСА также уточнило размеры астероида. Диаметр 2024 YR4 варьируется от 53 до 67 метров. Агентство планирует продолжить наблюдение за космическим объектом в мае следующего года для получения дополнительной информации о его траектории и возможных изменениях.
Астероид был обнаружен в июне 2024 года. Изначально он не вызывал опасений у ученых, однако, по данным NASA, вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей была увеличена до 2,3%. В декабре она оценивалась в 1,3%.