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НАСА: угрожавший Земле астероид опасен столкновением с Луной

Американское космическое агентство НАСА повысило оценку вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году. Теперь этот показатель составляет 3,8 процента. Такая информация была озвучена представителями Центра исследований околоземных объектов НАСА.

Диаметр астероида составляет 53−67 метров.

Американское космическое агентство НАСА повысило оценку вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году. Теперь этот показатель составляет 3,8 процента. Такая информация была озвучена представителями Центра исследований околоземных объектов НАСА.

«Эксперты Центра исследований околоземных объектов НАСА обновили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года. Она составила до 3,8%», — сообщило агенство. Вероятность значительное выросла по сравнению с предыдущей оценкой, которая составляла 1,7%.

НАСА также уточнило размеры астероида. Диаметр 2024 YR4 варьируется от 53 до 67 метров. Агентство планирует продолжить наблюдение за космическим объектом в мае следующего года для получения дополнительной информации о его траектории и возможных изменениях.

Астероид был обнаружен в июне 2024 года. Изначально он не вызывал опасений у ученых, однако, по данным NASA, вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей была увеличена до 2,3%. В декабре она оценивалась в 1,3%.