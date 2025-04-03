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Синоптики назвали сроки ледохода на Амуре у Хабаровска весной 2025 года

Гидрологи говорят, что лёд на реке тронется в обычные сроки.

Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 72% 764 мм рт. ст. +15°
Источник: Хабаровский край сегодня

Ледоход на Амуре в этом году прогнозируется с 17 по 20 апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как сказала ведущий гидролог отдела гидропрогноза Дальневосточного УГМС, произойдет это в обычные сроки. Впрочем, лед может начать свое движение примерно на 2−4 дня раньше. В прошлом году река пошла 15 апреля.

Закончится процесс вскрытия Амура в устьевой части Нижнего Амура в начале мая.

Обычно первыми вскрываются реки юга Хабаровского края. В этом году вскрытие Уссури ожидается 10—15 апреля, у Комсомольска-на-Амуре ледоход начнется 23—26 апреля. Сейчас полыньи на Амуре наблюдаются у села Нижнеспасское и Хабаровска, на реке Большая Бира у поселка Биракан, на Уссури у села Шереметьево, на реке Подхорёнок у поселка Дорминдонтовка, на Урми у поселка Кукан, на реке Хор у поселка Хор.

По данным гидрологов Хабаровского гидрометцентра, толщина льда на большинстве рек Приамурья за последнюю декаду марта уменьшилась в среднем на 5−25 см, а местами на метр и больше.

У Хабаровска на береговой линии Амура тоже наблюдаются большие промоины. Ощущение, что лед вот-вот тронется. Так и есть! Уже через две недели все идем на набережную смотреть такое привычное и всегда такое неожиданное явление, как ледоход!