Синоптики назвали сроки ледохода на Амуре у Хабаровска весной 2025 года

Ледоход на Амуре в этом году прогнозируется с 17 по 20 апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как сказала ведущий гидролог отдела гидропрогноза Дальневосточного УГМС, произойдет это в обычные сроки. Впрочем, лед может начать свое движение примерно на 2−4 дня раньше. В прошлом году река пошла 15 апреля.
Закончится процесс вскрытия Амура в устьевой части Нижнего Амура в начале мая.
Обычно первыми вскрываются реки юга Хабаровского края. В этом году вскрытие Уссури ожидается
По данным гидрологов Хабаровского гидрометцентра, толщина льда на большинстве рек Приамурья за последнюю декаду марта уменьшилась в среднем на 5−25 см, а местами на метр и больше.
У Хабаровска на береговой линии Амура тоже наблюдаются большие промоины. Ощущение, что лед вот-вот тронется. Так и есть! Уже через две недели все идем на набережную смотреть такое привычное и всегда такое неожиданное явление, как ледоход!