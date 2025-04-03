Синоптики назвали сроки ледохода на Амуре у Хабаровска весной 2025 года

Обычно первыми вскрываются реки юга Хабаровского края. В этом году вскрытие Уссури ожидается 10—15 апреля , у Комсомольска-на-Амуре ледоход начнется 23—26 апреля . Сейчас полыньи на Амуре наблюдаются у села Нижнеспасское и Хабаровска, на реке Большая Бира у поселка Биракан, на Уссури у села Шереметьево, на реке Подхорёнок у поселка Дорминдонтовка, на Урми у поселка Кукан, на реке Хор у поселка Хор.