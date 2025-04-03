В Приангарье пьяный водитель пытался скрыться от полиции и забуксовал в реке

При патрулировании дороги села Дундай Боханского района инспекторам ДПС в поле зрения попал автомобиль Nissan X-Trail, водитель которого двигался на большой скорости и совершал опасные маневры. Госавтоинспекторы попытались остановить т/с, но водитель проигнорировал законное требование и продолжил скрываться, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону, полицейские, включив световую и звуковую сирены, начали преследовать авто. В ходе погони человек за рулем иномарки выехал на проселочную дорогу, а позже забуксовал в реке. Воспользовавшись ситуацией, сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя и помогли ему выбраться из машины.
Им оказался 64-летний местный житель Боханского района с признаками опьянения. От прохождения процедуры освидетельствования мужчина отказался.
В отношении нетрезвого автомобилиста были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) и по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования об остановке транспортного средства).