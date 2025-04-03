В Приангарье пьяный водитель пытался скрыться от полиции и забуксовал в реке

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону, полицейские, включив световую и звуковую сирены, начали преследовать авто. В ходе погони человек за рулем иномарки выехал на проселочную дорогу, а позже забуксовал в реке. Воспользовавшись ситуацией, сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя и помогли ему выбраться из машины.