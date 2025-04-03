Дождливый четверг будет в Челябинской области

В четверг, 3 апреля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие дожди, на севере до умеренных. Температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов, на юге — до +18. Ветер южный, с переходом на западный, северо-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15.