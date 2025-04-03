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Дождливый четверг будет в Челябинской области

В четверг, 3 апреля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие дожди, на севере до умеренных. Температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов, на юге — до +18. Ветер южный, с переходом на западный, северо-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15.

Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 82% 763 мм рт. ст. +15°

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, умеренный дождь. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

День Ангела сегодня, 3 апреля, у Владимира, Кирилла, Пахома, Серафима, Филимона, Фомы, Якова.

Между прочим, 3 апреля 2025 года отмечают Фомин день. Согласно народным приметам, сегодня не следует употреблять блюда с капустой, в том числе щи и пироги. Дело в том, что из-за них можно тяжело заболеть.