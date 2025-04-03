Депутаты Госдумы пообещали вернуться к вопросу об отмене ЕГЭ

В ГД считают, что ЕГЭ создает чрезмерную психологическую нагрузку на школьников.
Госдума РФ в ближайшее время может рассмотреть новый законопроект, предполагающий корректировку или отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после завершения текущей экзаменационной кампании. Об этом сообщил председатель думского комитета по социальной политике и член партии ЛДПР Ярослав Нилов.
Депутат подчеркнул, что предстоит тщательный анализ результатов и проблем текущей сессии ЕГЭ. Он также напомнил про резонансные события прошлого года, когда экзаменационный процесс вызвал общественное недовольство из-за чрезмерных мер безопасности и психологического давления на участников.
«Напомните себе скандалы прошлого года, связанные с необходимостью раздеваться, ограничениями, нервными срывами и негативными последствиями для здоровья тех, кто сдавал и готовился к экзаменам. На основе свежей аналитики мы вновь предложим частичную корректировку действующей системы оценки,» — заявил Нилов. Его слова приводит «Царьград».
Инициативы по изменению системы ЕГЭ в России не новы. Ранее в ГД предложили освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Соответствующий проект закона должны были представить на рассмотрение Госдумы 28 марта, сообщала пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду».