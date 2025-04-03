Депутаты Госдумы пообещали вернуться к вопросу об отмене ЕГЭ

«Напомните себе скандалы прошлого года, связанные с необходимостью раздеваться, ограничениями, нервными срывами и негативными последствиями для здоровья тех, кто сдавал и готовился к экзаменам. На основе свежей аналитики мы вновь предложим частичную корректировку действующей системы оценки,» — заявил Нилов. Его слова приводит «Царьград».