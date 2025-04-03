В Ленинском районе Красноярска проведено более 40 рейдов по отлову бродячих собак

«Если у жителей возникают опасения по поводу поведения таких собак, они могут обратиться в службу 005 или позвонить по телефону 223−85−05. В случае необходимости животное будет повторно отловлено и направлено на осмотр. Если будет подтверждена агрессия, собака останется в приюте», — уточнили в администрации района.