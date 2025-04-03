В Ленинском районе Красноярска проведено более 40 рейдов по отлову бродячих собак

После отлова каждое животное проходит обязательный ветеринарный осмотр. Собаки, не проявляющие агрессии, стерилизуются и чипируются, а через 10 дней возвращаются в свою привычную среду обитания.
«Если у жителей возникают опасения по поводу поведения таких собак, они могут обратиться в службу 005 или позвонить по телефону 223−85−05. В случае необходимости животное будет повторно отловлено и направлено на осмотр. Если будет подтверждена агрессия, собака останется в приюте», — уточнили в администрации района.
Кроме того, важным аспектом контроля популяции безнадзорных животных являются профилактические беседы с детьми. «Родители должны объяснить детям, что нельзя подходить к уличным животным, пытаться их погладить или подразнить, поскольку их реакция может быть непредсказуемой», — отметил руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев.
Контроль популяции безнадзорных животных в районе осуществляется на постоянной основе, напоминают в администрации района.