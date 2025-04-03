Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки, повторив достижение Хоу

Теперь капитану столичной команды остаётся сделать всего два точных броска, чтобы сравняться с легендарным Уэйном Гретцки, который удерживает рекорд с 894 голами. Впрочем, в этом матче Овечкин достиг другого рекорда, забив 39 шайб за сезон среди хоккеистов в возрасте 39 лет. Тем самым он повторил результат канадца Горди Хоу.