Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки, повторив достижение Хоу

Теперь капитану столичной команды остаётся сделать всего два точных броска, чтобы сравняться с легендарным Уэйном Гретцки, который удерживает рекорд с 894 голами. Впрочем, в этом матче Овечкин достиг другого рекорда, забив 39 шайб за сезон среди хоккеистов в возрасте 39 лет. Тем самым он повторил результат канадца Горди Хоу.
Гол в исполнении Овечкина. Видео © X / Washington Capitals.
В «Вашингтон Кэпиталз» уверены, что возглавить список лучших снайперов в истории НХЛ российскому спортсмену удастся до конца этого сезона. Впереди у «кэпсов» ещё семь матчей.