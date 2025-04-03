Омский Центр беспилотных систем возглавил экс-министр строительства

Основным видом деятельности новой организации станут научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Это одно из перспективных направлений развития технологического комплекса современной России. В 2025 году по поручению президента Владимира Путина в стране создадут войска беспилотных систем. Напомним, о значимости вклада омской НПО по БПЛА в укрепление обороноспособности РФ ранее говорил губернатор Виталий Хоценко.