Омский Центр беспилотных систем возглавил экс-министр строительства

АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Омской области» зарегистрирована 1 апреля-2025 в качестве юрлица. По данным audit-it.ru, руководителем автономной некоммерческой организации стал омич Владимир Стрельцов. Ранее он возглавлял Ленинский административный округ города, а также местное министерство строительства.
Основным видом деятельности новой организации станут научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Это одно из перспективных направлений развития технологического комплекса современной России. В 2025 году по поручению президента Владимира Путина в стране создадут войска беспилотных систем. Напомним, о значимости вклада омской НПО по БПЛА в укрепление обороноспособности РФ ранее говорил губернатор Виталий Хоценко.
«Создадим в Омской области научный центр по разработке беспилотных авиационных систем. Будем выпускать легкие самолеты и учебные тренажеры вместе с индустриальными и финансовыми партнерами, а также ведущими вузами», — отмечал в своем телеграм-канале глава региона.
Ранее «КП Омск» рассказала о подготовке десятков операторов дронов в местной Академии беспилотных авиационных систем.