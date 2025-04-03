Рысь попала в фотоловушку заказника «Арга» в Красноярском крае

В последние годы рысь все чаще встречается на особо охраняемых природных территориях региона. Несмотря на то, что этот вид занесен в Красную книгу Красноярского края, в заказниках условия для него наиболее благоприятны. Так, впервые за более чем 10 лет следы этого хищника стали появляться в «Мало-Кемчугском» и «Большемуртинском» заказниках, сообщает Дирекция по ООПТ Красноярского края.