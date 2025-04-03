Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рысь попала в фотоловушку заказника «Арга» в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В одном из заказников Красноярского края фотоловушка зафиксировала редкую ночную гостью — рысь.

Источник: Дирекция по ООПТ Красноярского края

Хищница осторожно изучала территорию, проявляя свойственный этим животным скрытный характер.

В последние годы рысь все чаще встречается на особо охраняемых природных территориях региона. Несмотря на то, что этот вид занесен в Красную книгу Красноярского края, в заказниках условия для него наиболее благоприятны. Так, впервые за более чем 10 лет следы этого хищника стали появляться в «Мало-Кемчугском» и «Большемуртинском» заказниках, сообщает Дирекция по ООПТ Красноярского края.

Специалисты отмечают, что увеличение встречаемости рыси говорит о сохранении ее популяции и эффективности природоохранных мер в регионе.