Употребление популярного напитка приводит к опухолям в кишечнике

Врач рассказал о вреде пива для организма.
Употребление пива и других алкогольных напитков может существенно увеличить риск развития рака кишечника. Об этом сообщил главный врач Петербургской клиники «Будь Здоров» Алексей Василевский.
Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают, что регулярное потребление алкоголя связано с повышением риска не только рака кишечника, но и других видов онкологических заболеваний, заявил Василевский. По его словам, особенно опасным является этанол, содержащийся в алкогольных напитках, который в организме трансформируется в ацетальдегид.
«Алкоголь, включая пиво, содержит этанол, который в организме может превращаться в ацетальдегид — вещество, способное повреждать ДНК и способствовать развитию рака. Кроме того, алкоголь может вызывать воспаление и нарушать всасывание питательных веществ, что также повышать риск онкологических заболеваний», — комментирует врач. Его слова приводит «Газета.ру».
Ранее стало известно, что повышение пошлин на пиво из недружественных стран вынуждает российских импортеров искать новые источники поставок. Вместо европейского пива, которое стало дороже, дистрибуторы планируют ввозить напитки из Китая, Вьетнама и Доминиканской Республики.