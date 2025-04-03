Употребление популярного напитка приводит к опухолям в кишечнике

Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают, что регулярное потребление алкоголя связано с повышением риска не только рака кишечника, но и других видов онкологических заболеваний, заявил Василевский. По его словам, особенно опасным является этанол, содержащийся в алкогольных напитках, который в организме трансформируется в ацетальдегид.