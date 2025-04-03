МВД: мошенники открывают кредиты на россиян под предлогом работы в массовке

«С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита», — передает содержание материалов РИА Новости. Отмечается, что злоумышленники публикуют объявления о трудоустройстве на интернет-платформах.