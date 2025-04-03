За насилие над беременными и бездомными будут штрафовать на миллион рублей

Инициатива разработана на фоне роста числа «вопиющих нападений на беззащитных людей — беременных, пожилых, инвалидов, малолетних», — подчеркнул Нилов для RTVI. В рамках предложенных изменений хулиганство в отношении беременных, пожилых и других беззащитных лиц может быть наказано штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей, или принудительными работами на срок до пяти лет, и даже лишением свободы на срок до семи лет.