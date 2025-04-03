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За насилие над беременными и бездомными будут штрафовать на миллион рублей

В Госдуму будет внесен законопроект, направленный на ужесточение наказаний за хулиганские действия в отношении пожилых людей, беременных женщин и малолетних. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, законопроект также коснется вопроса защиты бездомных.

За хулиганство в отношении бездомных может грозить лишение свободы.

В Госдуму будет внесен законопроект, направленный на ужесточение наказаний за хулиганские действия в отношении пожилых людей, беременных женщин и малолетних. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, законопроект также коснется вопроса защиты бездомных.

Инициатива разработана на фоне роста числа «вопиющих нападений на беззащитных людей — беременных, пожилых, инвалидов, малолетних», — подчеркнул Нилов для RTVI. В рамках предложенных изменений хулиганство в отношении беременных, пожилых и других беззащитных лиц может быть наказано штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей, или принудительными работами на срок до пяти лет, и даже лишением свободы на срок до семи лет.

Законопроект также предлагает понизить возраст привлечения к ответственности за подобные деяния с 16 до 14 лет. Это, по мнению авторов, должно послужить дополнительным сдерживающим фактором для подростков. «Будет снижен возраст привлечения к ответственности, чтобы и подростки понимали, что их хулиганские действия в отношении уязвимых категорий граждан не останутся безнаказанными, а будут иметь, в том числе, серьезные юридические последствия», — рассказал Нилов.