Трамп ввёл режим ЧП в США из-за торгового дисбаланса

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что в Соединённых Штатах устанавливается режим чрезвычайного положения. Он уточнил, что решение связано с торговым дисбалансом, угрожающем национальной безопасности.
«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнёров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Я объявляю чрезвычайное положение в стране», — заявил Трамп.
Он добавил, что торговле Соединённых Штатов с другими станами «отсутствует взаимность».
Кроме того, Трамп заявил, что экономические отношения с главными торговыми партнёрами Вашингтона стали «крайне несбалансированными, особенно в последние годы».
Ранее Трамп выступил перед Белым домом с заявлением о новых торговых пошлинах «против всех стран мира». При этом стало известно, что в настоящее время РФ не вошла в перечень таких государств.