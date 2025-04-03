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Трамп ввёл режим ЧП в США из-за торгового дисбаланса

По словам Трампа, источник угрозы находится за пределами США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что в Соединённых Штатах устанавливается режим чрезвычайного положения. Он уточнил, что решение связано с торговым дисбалансом, угрожающем национальной безопасности.

«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнёров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Я объявляю чрезвычайное положение в стране», — заявил Трамп.

Он добавил, что торговле Соединённых Штатов с другими станами «отсутствует взаимность».

Кроме того, Трамп заявил, что экономические отношения с главными торговыми партнёрами Вашингтона стали «крайне несбалансированными, особенно в последние годы».

Ранее Трамп выступил перед Белым домом с заявлением о новых торговых пошлинах «против всех стран мира». При этом стало известно, что в настоящее время РФ не вошла в перечень таких государств.