Думал синусит, оказался рак: мужчина был в ужасе, когда узнал причину своего насморка

Мужчина из США, думающий, что болеет обычным синуситом, был в шоке после того, как врачи поставили ему редкий диагноз, которым болеют всего 17 человек в мире. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
44-летний американец, страдающий от постоянного насморка, не сильно беспокоился о своем самочувствии. Но когда связанные с инфекцией пазух носа симптомы не прошли, мужчина сделал ряд тестов и сканирований, после которых врачи обнаружили у него агрессивный рак. Нейроэндокринная карцинома, которая была зафиксировала у американца, обычно образуется в легких, но развилась в пазухах носа.
Мужчина при поддержке своей супруги продолжает бороться со страшным заболеванием, перенеся уже более 30 сеансов облучения и четыре процедуры химиотерапии. Отмечается, что последние сканирования показали небольшое уменьшение злокачественной опухоли, но медики продолжаю сохранять осторожность в лечении.
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