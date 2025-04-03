Думал синусит, оказался рак: мужчина был в ужасе, когда узнал причину своего насморка

44-летний американец, страдающий от постоянного насморка, не сильно беспокоился о своем самочувствии. Но когда связанные с инфекцией пазух носа симптомы не прошли, мужчина сделал ряд тестов и сканирований, после которых врачи обнаружили у него агрессивный рак. Нейроэндокринная карцинома, которая была зафиксировала у американца, обычно образуется в легких, но развилась в пазухах носа.