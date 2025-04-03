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Ученый раскрыл пять видов продуктов, которые улучшают память и работу мозга

Профессор Москалев: Лучше всего подкармливать мозг ягодами, орехами и семенами.

Источник: Комсомольская правда

Продукты могут помочь сохранить ясность ума, хорошую память и здоровье мозга. Об этом KP.RU рассказал известный российский исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, член-корреспондент РАН, ведущий телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев.

— На основе исследований я могу выделить пять групп продуктов, которыми лучше всего подкармливать свой мозг. Это ягоды, орехи и семена, жирная рыба, капуста и специи, — отметил эксперт.

Так, черника, вишня, черноплодная рябина богаты флавоноидами и антоцианами. Они укрепляют сосуды, защищают клетки мозга от нехватки кислорода и снижают воспаление. Лен, кунжут, тыквенные семечки содержат витамин E и омега-3 жирные кислоты, помогающие сохранить когнитивные функции и замедлить возрастные изменения.

Сардины, лосось, сельдь богаты омега-3. Они, по словам специалиста, улучшают память. Брокколи содержат изотиоцианаты и витамин K, которые поддерживают работу митохондрий — «энергетических станций» нейронов.

Куркума, тимьян, базилик, черный перец обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Некоторые даже помогают замедлить процессы старения.