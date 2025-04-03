Врач дал советы пожилым людям по лечению бессонницы: вот с чего нужно начать

Врач объяснил, что из дневника можно узнать, если человек не лег сразу в кровать, а задремал на диване, был ли он малоактивен днем, ложился ли днем вздремнуть, и смотрел ли на ночь тревожные программы по телевизору. Все это может свидетельствовать о нарушениях гигиены сна.