Врач дал советы пожилым людям по лечению бессонницы: вот с чего нужно начать

С возрастом многие люди сталкиваются с проблемами сна. Засыпание затягивается, ночные пробуждения становятся частыми. О том, как правильно лечить бессонницу в старшем возрасте, KP.RU рассказал руководитель Клиники нарушений сна Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-невролог, психиатр Руслан Исаев.
— Начинаем с гигиены сна. Сначала мы просим пациента в течение двух недель заполнять дневник. Указывать, чем он занимается, виды физической активности. И особенно подробно — все, что связано со сном, как ночью, так и днем, — объяснил медик.
Врач объяснил, что из дневника можно узнать, если человек не лег сразу в кровать, а задремал на диване, был ли он малоактивен днем, ложился ли днем вздремнуть, и смотрел ли на ночь тревожные программы по телевизору. Все это может свидетельствовать о нарушениях гигиены сна.
Важную роль играет выявление сопутствующих заболеваний, которые могут мешать нормальному сну. Специалист рекомендует обращаться к гериатру — врачу, занимающемуся возрастными изменениями организма.
Кроме того, значительное влияние на сон оказывает психоэмоциональное состояние: тревожность, одиночество и депрессия могут стать основными причинами бессонницы. В таких случаях врач советует когнитивно-поведенческую терапию.