«Следующая пандемия может произойти завтра»: пугающее предупреждение ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с очередным пугающим заявлением относительно грозящей человечеству новой пандемии. На этот раз чиновник международной организации заявил, что она может начаться уже завтра. Об этом он рассказал во время выступления перед послами государств-членов ВОЗ.
По его словам, несмотря на то, что совсем недавно напугавшая всех пандемия коронавируса сегодня воспринимается далеким воспоминанием, человечеству необходимо готовиться к угрозе распространения новой болезни.
«Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы», — заявил Гебрейесус.
Напомним, с такими апокалиптическими прогнозами руководитель Всемирной организации здравоохранения выступает с завидной регулярностью. Одно из последних подобных заявлений прозвучало из его уст в 2024 году. Тогда чиновник заявил, что следующая пандемия может быть не за горами. Она может прийти в любой момент и не будет ждать человечество.
В целом, эти слова были созвучны тому, что Тедрос Адханом Гебрейесус сказал и в 2023 году. Он предупредил, что угроза появления другого варианта (COVID), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом.
Впрочем, вполне возможно, что этими заявлениями руководитель ВОЗ пытается показать и напомнить о ценности самой ВОЗ, из которой в январе этого года вышли Соединенные Штаты Америки, один из главных доноров Организации. Указ об этом в первые дни нового президентского срока подписал президент США Дональд Трамп.
Ему не понравились суммы взносов страны. Так, во время первого президентского срока Трампа, платежи Америки в организацию составили 500 млн долларов при населении около при населении порядка 350 млн человек.
После этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения призвал мировых лидеров вмешаться в ситуацию, возникшую после решения главы США Дональда Трампа о выходе из организации. Без участия США, сокрушался в феврале этого года глава ВОЗ, в работе организации может возникнуть дефицит информации о вспышках заболеваний в мире.