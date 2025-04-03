«Следующая пандемия может произойти завтра»: пугающее предупреждение ВОЗ

Напомним, с такими апокалиптическими прогнозами руководитель Всемирной организации здравоохранения выступает с завидной регулярностью. Одно из последних подобных заявлений прозвучало из его уст в 2024 году. Тогда чиновник заявил, что следующая пандемия может быть не за горами. Она может прийти в любой момент и не будет ждать человечество.