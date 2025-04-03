В Омске построят термальный комплекс и распределительный складской центр

2 апреля в правительстве Омской области обсудили планы по возведению двух значимых для региона объектов. О перспективах создания Центра здоровья и складского комплекса рассказал в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.
Термальный комплекс, в котором омичи смогут восстанавливать здоровье и отдыхать, займет 7 тысяч квадратных метров. Ежегодно объект сможет принимать до двух тысяч посетителей одновременно. Инициатива будет реализована за счет инвестиций в размере 1,4 млрд рублей.
Фото: Сергей Мельников.
Второй проект представит собой складской хаб для обслуживания до семи тысяч разноформатных торговых объектов.
«Предусмотрено строительство складского центра площадью более 25 тысяч квадратных метров, а также комплекса вспомогательных зданий и сооружений. Инвестиции в проект составят порядка 3,5 млрд рублей», — отметил Виталий Хоценко.
Ранее «КП Омск» рассказала о появлении в городе новой некоммерческой организации — Центра беспилотных систем.