В Омске построят термальный комплекс и распределительный складской центр

Термальный комплекс, в котором омичи смогут восстанавливать здоровье и отдыхать, займет 7 тысяч квадратных метров. Ежегодно объект сможет принимать до двух тысяч посетителей одновременно. Инициатива будет реализована за счет инвестиций в размере 1,4 млрд рублей.