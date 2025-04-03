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В Омске построят термальный комплекс и распределительный складской центр

Власти поддержали новые инициативы на заседании инвесткомитета.
Источник: Комсомольская правда

2 апреля в правительстве Омской области обсудили планы по возведению двух значимых для региона объектов. О перспективах создания Центра здоровья и складского комплекса рассказал в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.

Термальный комплекс, в котором омичи смогут восстанавливать здоровье и отдыхать, займет 7 тысяч квадратных метров. Ежегодно объект сможет принимать до двух тысяч посетителей одновременно. Инициатива будет реализована за счет инвестиций в размере 1,4 млрд рублей.

Фото: Сергей Мельников.

Второй проект представит собой складской хаб для обслуживания до семи тысяч разноформатных торговых объектов.

«Предусмотрено строительство складского центра площадью более 25 тысяч квадратных метров, а также комплекса вспомогательных зданий и сооружений. Инвестиции в проект составят порядка 3,5 млрд рублей», — отметил Виталий Хоценко.

Ранее «КП Омск» рассказала о появлении в городе новой некоммерческой организации — Центра беспилотных систем.