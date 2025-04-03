В Красноярске начался сезон черемши

В Роспотребнадзоре по краю рассказали, чем полезна черемша. Эта зелень богата витамином C, бета-каротином, омега-3 и омега-6. Она обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, помогает укрепить иммунитет и нормализовать давление. Также черемша улучшает аппетит и способствует очищению организма.