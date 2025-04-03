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В Красноярске начался сезон черемши

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В продаже появилась первая черемша — полезный весенний «деликатес». Пока что это привозная зелень, но совсем скоро появится местная.

Источник: НИА Красноярск

В Роспотребнадзоре по краю рассказали, чем полезна черемша. Эта зелень богата витамином C, бета-каротином, омега-3 и омега-6. Она обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, помогает укрепить иммунитет и нормализовать давление. Также черемша улучшает аппетит и способствует очищению организма.

Специалисты советуют выбирать растения с толстой ножкой — в них больше витаминов. Листья должны быть свежими, без повреждений.

Хранить черемшу необходимо в прохладном месте не более трех дней.