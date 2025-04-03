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ТАСС: Проректора медуниверситета в Красноярске подозревают в мошенничестве

В Красноярске задержали проректора КрасГМУ Ирину Соловьеву.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске задержали проректора медицинского университета (КрасГМУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Речь идет о проректоре по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Ирина Соловьева. Ее подозревают в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает источник, с 2022 по 2023 год подозреваемая оформляла на свою подчиненную премии, а затем через посредника передавала женщине информацию, на какой счет эти деньги перечислить. Проректор вводила подчиненную в заблуждение, похитив за год у нее около 235 тысяч рублей.

Отметим, что Ирина Соловьева — врач-пульмонолог, имеет степень доктора по медицинским наукам. Должность проректора занимает с 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске задержали еще семь медиков по делу о гибели восьми пациентов.