ТАСС: Проректора медуниверситета в Красноярске подозревают в мошенничестве

Как сообщает источник, с 2022 по 2023 год подозреваемая оформляла на свою подчиненную премии, а затем через посредника передавала женщине информацию, на какой счет эти деньги перечислить. Проректор вводила подчиненную в заблуждение, похитив за год у нее около 235 тысяч рублей.