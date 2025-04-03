Угрожавший Земле астероид выбрал новую «жертву»: она рядом с нашей планетой

Вероятность того, что астероид 2024 YR4, открытый в декабре 2024 года, врежется в Луну в 2032 году, увеличилась вдвое. К таким выводам пришил ученые американского космического агентства НАСА.
Ранее этот показатель составлял 1,7 процента, теперь же сообщается, что астероид врежется в Луну с вероятностью до 3,8 процента.
При этом вероятность падения астероида на Землю называется минимальной — всего 0,004 процента.
Ранее сообщалось, что размер астероида составляет от 67 до 53 метров. Он вращается, делая один оборот за 19,5 минуты. Глыба — аномально холодная, ее поверхность — каменистая.
Оценки мощности удара от падения астероида составляют от 8 до 30 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Бомба, сброшенная американцами на Хиросиму, была в несколько раз слабее.
Напомним, ученые считают, что столкновения с километровыми астероидами и теми, что крупнее, нашей планете в ближайшие 1000 лет не грозят. Все они пролетят мимо. Некоторые, правда, совсем близко.