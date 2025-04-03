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Угрожавший Земле астероид выбрал новую «жертву»: она рядом с нашей планетой

В NASA рассказали о риске столкновения астероида 2024 YR4 с Луной.

Источник: Комсомольская правда

Вероятность того, что астероид 2024 YR4, открытый в декабре 2024 года, врежется в Луну в 2032 году, увеличилась вдвое. К таким выводам пришил ученые американского космического агентства НАСА.

Ранее этот показатель составлял 1,7 процента, теперь же сообщается, что астероид врежется в Луну с вероятностью до 3,8 процента.

При этом вероятность падения астероида на Землю называется минимальной — всего 0,004 процента.

Ранее сообщалось, что размер астероида составляет от 67 до 53 метров. Он вращается, делая один оборот за 19,5 минуты. Глыба — аномально холодная, ее поверхность — каменистая.

Оценки мощности удара от падения астероида составляют от 8 до 30 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Бомба, сброшенная американцами на Хиросиму, была в несколько раз слабее.

Напомним, ученые считают, что столкновения с километровыми астероидами и теми, что крупнее, нашей планете в ближайшие 1000 лет не грозят. Все они пролетят мимо. Некоторые, правда, совсем близко.