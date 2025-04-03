В Башкирии в зоне риска подтопления более 300 населенных пунктов

— Нельзя сказать, что мы не были готовы к этому, — говорит Лилия Каримова. — В режиме готовности в республике около 15 тысяч человек и трех тысяч единиц техники. Также сейчас на круглосуточной основе работают спасатели, выезжают на место, где нужно эвакуировать людей, вывозят их при необходимости, размещают в пунктах временного размещения. В республике всего 333 таких пункта. При худшем сценарии в них можно вместить около 45 тысяч человек.