В Башкирии в зоне риска подтопления более 300 населенных пунктов

По словам заместителя председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Лилии Каримовой, по средним многолетним данным, вскрытие горных и степных рек, как правило, происходит в середине апреля. Обычно сначала вскрываются степные, затем горные, а потом — крупные. В этом году из-за теплой погоды все реки вскрылись в один момент. Такое в республике происходит впервые за последние 40 лет.
— Нельзя сказать, что мы не были готовы к этому, — говорит Лилия Каримова. — В режиме готовности в республике около 15 тысяч человек и трех тысяч единиц техники. Также сейчас на круглосуточной основе работают спасатели, выезжают на место, где нужно эвакуировать людей, вывозят их при необходимости, размещают в пунктах временного размещения. В республике всего 333 таких пункта. При худшем сценарии в них можно вместить около 45 тысяч человек.
Сегодняшнюю ситуацию зампредседателя назвала стабильной. На крупных реках наблюдается повышение уровня воды только в верховье Белой.
— Погода в ближайшие дни благоволит нам. То, что ночью минусовая температура, а днем — плюсовая, немного сдерживает все другие явления, в том числе и заторные, — продолжает она.
В республике каждый год определяют перечень опасных мест, где могут быть затоплены территории. В этом году таковых было 67 на территории 27 участков рек. Муниципалитеты подают заявки на проведение взрывных работ.
— В этом году из-за аномального тепла в четырех муниципальных образованиях взрывные работы пришлось провести раньше, — отметили в госкомитете. — Эту работу будем продолжать не только согласно графику и плану, но и проводить внепланово.
Лилия Каримова объяснила, почему нельзя проводить взрывные работы заранее, например, в феврале. По ее словам, особенность заключается в погоде и природе.
— Там, где и толщина льда намного больше, нет смысла проводить такие работы, — прокомментировала она. — Нужно дождаться таяния снега. Это мероприятие проводим ежегодно с марта и в период весеннего половодья. Когда активно идет ледоход, одной из превентивных мер как раз являются взрывные работы. Помимо них проводят очернение и распил.
Во время очернения лед посыпают золой или песком. Под воздействием солнца, которое попадает на темный цвет, он быстрее тает. В этом году очернение проводят в 12 муниципалитетах и около тысячи метров распилов.
По словам Лилии Каримовой, по худшему развитию сценария в Башкирии, в зоне риска находятся 313 населенных пунктов, в которых живут около 86 тысяч человек. Риск подъема уровня рек существует на всей территории республики: и в горной местности, и вблизи больших рек, и в населенных пунктах, расположенных на низменности.