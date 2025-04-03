Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нахамил соседу — жди полицию: в России будут бороться с бытовой клеветой

Госдума упростила порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету.

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума упростила порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли российские парламентарии. Об этом сообщает «Российская газета».

Теперь, отмечает издание, пострадавшие смогут заявлять о клевете в правоохранительные органы.

«Полиция будет расследовать такие дела и передавать их в суд. Соответственно, граждане уже не смогут отозвать своё заявление», — говорится в публикации.

В настоящее время бытовая клевета считается делом частного обвинения. Поэтому россиянам приходится самостоятельно обращаться в суд.

Ранее юрист Александр Трещев рассказал, как работает в России закон о клевете. По словам эксперта, это единственный состав, где оправдательных приговоров больше, чем обвинительных. Нужно доказать, что это была заведомо ложная информация, что вы знали, что распространяете ложную информацию.

В интернете, отметил Трещев, полно ложной информации, за которую нужно наказывать, но вопрос в том, как доказать факт преступления. Многие идут на уловки и прикрываются неведомыми источниками или собственным суждением.

Несколько лет назад, напомним, в Государственной думе предложили наказывать за фейковые новости и оскорбление власти. Тогда за нагнетание паники на ровном месте СМИ планировали штрафовать на 1 миллион рублей.

Уголовная ответственность за клевету и оскорбления была отменена в 2011 году в рамках либерализации законодательства. В итоге наказать обидчика стало возможным только по КоАПу — за нарушение чести и достоинства личности клеветнику сегодня грозит до трех тысяч рублей штрафа.

Но уже годом позже народные избранники посчитали такое наказание малоэффективным. И решили вернуть в уголовный кодекс статью 129. По задумке разработчиков инициативы, в ней распространение гражданином заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, должно наказываться штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Помимо этого, хулитель может «схлопотать» до 180 часов обязательных работ, год принудительных или даже ограничение свободы до 12 месяцев.