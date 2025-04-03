Нахамил соседу — жди полицию: в России будут бороться с бытовой клеветой

Но уже годом позже народные избранники посчитали такое наказание малоэффективным. И решили вернуть в уголовный кодекс статью 129. По задумке разработчиков инициативы, в ней распространение гражданином заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, должно наказываться штрафом в размере до 100 тысяч рублей.